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Украинские депутаты подрались в телецентре
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Украинские депутаты подрались в телецентре 

Рамблер 10 часов назад
Депутаты Верховной рады Вадим Ивченко, представляющий партию «Батькивщина» и Алексей Гончаренко из фракции «Блок Петра Порошенко» сцепились в коридоре студии украинского «5 канала». Запись драки сделал их коллега Антон Геращенко. По его словам, между народными избранниками возник спор из-за закона об отмене «поправок Лозового», который перерос в рукопашную. Геращенко также сообщил, что спор начался ещё в студии, но в коридоре депутаты продолжили разъяснять друг другу свои политические взгляды, и добавил, что вызвал полицию для составления протокола.
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