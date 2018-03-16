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В российских магазинах нашли опасную рыбу
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В российских магазинах нашли опасную рыбу 

Рамблер 15 часов назад
Фото: ТАСС
В 2017 году Роспотребнадзор обнаружил в российских магазинах более 37 тонн небезопасной рыбы и морепродуктов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Представители службы подчеркнули, что речь идет о шести тысячах партий рыбы и морепродуктов. Все они были забракованы и сняты с реализации.
Всего было исследовано более 73 тысяч проб рыбы. В Роспотребнадзоре заявили, что 0,4 процента проб не отвечали требованиям по санитарно-химическим показателям, а шесть процентов не соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам. Еще 1,1 процента проб забраковали «по паразитологическим показателям».
Среди самых распространенных нарушений оказались истекшие сроки годности, несоблюдение условий хранения продукции, несоответствие требованиям по содержанию глазури, а также отсутствие маркировок.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что более 20 процентов импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури.
Ведомство посоветовало покупателям обращать внимание на условия реализации рыбы, целостность её упаковки, информацию о сроке годности, а также данные о процентном содержании глазури.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в прошлом году было забраковано 1330 партий хлебобулочных изделий объемом в шесть тысяч килограммов. Основными нарушениями оказались «картофельная болезнь» хлеба, повышенная влажность и непропеченный мякиш.
 Ещё 9 источников 
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