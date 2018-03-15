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Васильева заявила о нехватке учителей в Дагестане
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Васильева: в Дагестане не хватает более 2 тыс. учителей 

ТАСС 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Более 2 тыс. учителей по разным предметам не хватает в школах Дагестана, в том числе 200 из них — по английскому языку. Об этом в четверг сообщил врио главы республики Владимир Васильев на встрече с журналистами.
"У нас более 2 тыс. не хватает учителей вообще, 200 — "англичан".
А мы сейчас бьемся, чтобы у нас было ЕГЭ и был конкурентный диплом. Но каким он будет конкурентным, если там английский не преподают?", — сказал Васильев.
"Когда посмотришь, сколько учителей и врачей не хватает — это при нашей-то проблеме избыточного населения. То есть мы сейчас приходим к тому, что надо управлять процессами, мы не можем только рыночными [механизмами] уже справляться. Нам нужно сейчас прорабатывать, просчитывать это все.
Не то время, люди заслуживают лучшего отношения", — добавил глава региона.
Ранее Васильев говорил, что в дагестанских школах не хватает более 200 учителей английского языка. Он добавил, что планируется поднимать средний уровень преподавания языков, но для этого "еще потребуется время".
Как сообщал ТАСС ранее, в настоящий момент в Дагестане, по данным Минобрнауки региона, более 40 тыс. учителей и около 1,5 тыс. школ, в которых обучаются более 380 тыс. детей.
ТАСС: последние новости
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