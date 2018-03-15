Васильева заявила о нехватке учителей в Дагестане

Васильева: в Дагестане не хватает более 2 тыс. учителей

"У нас более 2 тыс. не хватает учителей вообще, 200 — "англичан". А мы сейчас бьемся, чтобы у нас было ЕГЭ и был конкурентный диплом. Но каким он будет конкурентным, если там английский не преподают?", — сказал Васильев. "Когда посмотришь, сколько учителей и врачей не хватает — это при нашей-то проблеме избыточного населения. То есть мы сейчас приходим к тому, что надо управлять процессами, мы не можем только рыночными [механизмами] уже справляться. Нам нужно сейчас прорабатывать, просчитывать это все. Не то время, люди заслуживают лучшего отношения", — добавил глава региона. Более 2 тыс. учителей по разным предметам не хватает в школах Дагестана , в том числе 200 из них — по английскому языку. Об этом в четверг сообщил врио главы республики Владимир Васильев на встрече с журналистами.

Ранее Васильев говорил, что в дагестанских школах не хватает более 200 учителей английского языка. Он добавил, что планируется поднимать средний уровень преподавания языков, но для этого "еще потребуется время".