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Минобрнауки провело всероссийский урок о спасении жизни
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Минобрнауки провело всероссийский открытый урок о спасении жизни 

Деловая газета «Взгляд» 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Минобрнауки совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» провели Всероссийский открытый урок «Спасти жизнь человека».
Как сообщает «Ридус», темой четвертого открытого урока цикла стало здравоохранение. Актуальные вопросы в этой сфере участники урока обсудили с главой «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Минздрава России Андреем Каприным, ректором «Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаилом Стрихановым, первым проректором Сеченовского университета Андреем Свистуновым и советником главы государства Германом Клименко.
Модератором урока выступил знаменитый промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков, глава Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС», из которого велась онлайн-трансляция урока.
После открытого урока портал «ПроеКТОриЯ» опубликовал тематические задания для школьников, подготовленные спикерами. Задания, размещенные в разделе «Кейсы» портала proektoria.online, посвящены разработке искусственного заменителя костной ткани, поиску методов обеспечения антибактериальной активности биоактивных материалов, исследованию витаминно-минеральных комплексов и разработке медицинского кибермодуля для космической станции на обратной стороне Луны
Эксперты образовательного проекта выберут лучшие идеи, а их авторы получат впечатляющие призы, среди которых — 10 дополнительных баллов при поступлении в МИСиС, доступ к электронной библиотеке и обучающим курсам вуза, а также путевка на Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ — 2018».
Три предыдущих Всероссийских открытых урока, проведенных Минобром и порталом «ПроеКТОриЯ», объединили 26 тыс. 658 школ страны, набрав более 10 млн просмотров.
Как сообщает ТАСС, Минобрнауки совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» 15 марта проаедет четвертый открытый урок для российских школьников. Новая встреча будет посвящена тому, как современные высокие технологии помогают медикам спасать жизни людей.
«Медицина в ближайшие годы — это команды врачей и инженеров биотехнологий, 3D-печать органов, цифровые двойники, телемедицина, лазерные, ядерные, нано— и IT-технологии — базис высокотехнологичной медицины, которая становится междисциплинарной областью знаний», — считает ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов, который является одним из приглашенных экспертов открытого урока.
Кроме него в качестве приглашенных экспертов выступят генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России, глава Московского онкологического НИИ (МНИОИ) им. Герцена Андрей Каприн, первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов и советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.
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