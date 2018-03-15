Минобрнауки провело всероссийский урок о спасении жизни

Минобрнауки провело всероссийский открытый урок о спасении жизни

Минобрнауки совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» провели Всероссийский открытый урок «Спасти жизнь человека».

Модератором урока выступил знаменитый промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков , глава Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС», из которого велась онлайн-трансляция урока.

После открытого урока портал «ПроеКТОриЯ» опубликовал тематические задания для школьников, подготовленные спикерами. Задания, размещенные в разделе «Кейсы» портала proektoria.online, посвящены разработке искусственного заменителя костной ткани, поиску методов обеспечения антибактериальной активности биоактивных материалов, исследованию витаминно-минеральных комплексов и разработке медицинского кибермодуля для космической станции на обратной стороне Луны

Эксперты образовательного проекта выберут лучшие идеи, а их авторы получат впечатляющие призы, среди которых — 10 дополнительных баллов при поступлении в МИСиС, доступ к электронной библиотеке и обучающим курсам вуза, а также путевка на Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ — 2018».

Три предыдущих Всероссийских открытых урока, проведенных Минобром и порталом «ПроеКТОриЯ», объединили 26 тыс. 658 школ страны, набрав более 10 млн просмотров.

«Медицина в ближайшие годы — это команды врачей и инженеров биотехнологий, 3D-печать органов, цифровые двойники, телемедицина, лазерные, ядерные, нано— и IT-технологии — базис высокотехнологичной медицины, которая становится междисциплинарной областью знаний», — считает ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов, который является одним из приглашенных экспертов открытого урока. Как сообщает ТАСС, Минобрнауки совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» 15 марта проаедет четвертый открытый урок для российских школьников. Новая встреча будет посвящена тому, как современные высокие технологии помогают медикам спасать жизни людей.

Кроме него в качестве приглашенных экспертов выступят генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России, глава Московского онкологического НИИ (МНИОИ) им. Герцена Андрей Каприн, первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов и советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.