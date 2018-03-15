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Чиновники решили оставить «фекальный сталагмит» в покое
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Чиновники решили оставить «фекальный сталагмит» в покое 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Константин Бобылев / «Глобус»
Власти города Серов только в 2026 году собираются расселить аварийное общежитие, в котором второй год подряд зимой вырастает сталагмит из замерзших фекалий. Об этом газете «Глобус» сообщила мэр города Елена Бердникова.
Серовский районный суд признал неразумным столь длительный срок расселения.
«Имеется реальная угроза обрушения дома, в связи с чем нахождение в данном доме является опасным для граждан, нарушает права истцов на жилище, на благоприятные условия проживания. Органом местного самоуправления должны быть приняты меры к расселению дома, с его последующим сносом в разумный срок», — говорилось в судебном решении.
Администрация Серова проигнорировала постановление суда.
В феврале 2017 года серовское общежитие прославилось из-за огромного ледяного столба фекалий. Спустя ровно год история повторилась. Второй зловонный сталагмит занимал уже не один, а два этажа, хотя по диаметру оказался меньше предшественника. Власти признавали, что дом находится в ужасном состоянии, и обещали расселить его, но до сих пор жильцам приходится решать свои проблемы самостоятельно.
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