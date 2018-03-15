Ярославль станет привлекательнее для туристов из КНР 

По словам мэра, Центральная детская библиотека Ярославля начала проект обучения детей китайскому языку при поддержке Общества дружбы с Китаем и города Цзюцзян.

"Рассматривается возможность дополнить адресные таблички на домах в центральной части города Ярославля строкой на китайском языке — для удобства китайских туристов, которые сейчас выполнены на русском и английском. Ряд кафе и ресторанов в историческом центре уже имеют меню на китайском языке. В 2017 году по историческому центру Ярославля, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, начали курсировать экскурсионные автобусы, в которых с историей и достопримечательностями города пассажиров знакомит аудиогид, предлагающий на выбор восемь языков, в том числе китайский", — пояснил Слепцов.

Он добавил, что уже открыт китайский культурно-образовательный центр на базе Ярославского педагогического университета, который в числе прочего ориентирован на подготовку переводчиков для работы с гостями из Китая.