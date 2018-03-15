Стал известен прожиточный минимум ребенка в России

Эксперты проанализировали данные по 22 крупнейшим городам России и подсчитали, сколько родителям необходимо тратить, чтобы обеспечить ребенка разного пола и возраста самым необходимым. Результаты исследования, проводившегося компанией Avito, есть в распоряжении «Ленты.ру»

По данным аналитиков, в феврале 2018 года средняя стоимость «детской корзины» в России составляла 28,9 тысячи рублей для новорожденных девочек и 28,8 тысячи рублей для мальчиков. Стоимость «корзины» для девочек дошкольного возраста составила 25,1 тысячи, мальчиков — 25 тысяч.

Для того, чтобы обеспечить девочек школьного возраста самым необходимым, родителям необходимо потратить 17 тысяч, чтобы обеспечить мальчиков, — 16,9 тысячи.