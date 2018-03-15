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Стал известен прожиточный минимум ребенка в России
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Стал известен прожиточный минимум ребенка в России 

Lenta.ru 18 часов назад
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Эксперты проанализировали данные по 22 крупнейшим городам России и подсчитали, сколько родителям необходимо тратить, чтобы обеспечить ребенка разного пола и возраста самым необходимым. Результаты исследования, проводившегося компанией Avito, есть в распоряжении «Ленты.ру».
По данным аналитиков, в феврале 2018 года средняя стоимость «детской корзины» в России составляла 28,9 тысячи рублей для новорожденных девочек и 28,8 тысячи рублей для мальчиков. Стоимость «корзины» для девочек дошкольного возраста составила 25,1 тысячи, мальчиков — 25 тысяч.
Для того, чтобы обеспечить девочек школьного возраста самым необходимым, родителям необходимо потратить 17 тысяч, чтобы обеспечить мальчиков, — 16,9 тысячи.
Самые дорогие «корзины» для детей всех возрастов зафиксированы в Москве — чтобы обеспечить младенца всем необходимым, родителям придется потратить в среднем 38,5 тысячи, для обеспечения ребенка дошкольного возраста — 32,7 тысячи, для обеспечения школьника — 22,3 тысячи. Среди крупных городов России с самыми «дешевыми» «детскими корзинами» для младенцев лидирует Омск (20,4 тысячи), для дошкольников — Саратов (17,3 тысячи), школьников — Ульяновск (11,7 тысячи).
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