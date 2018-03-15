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Жителей Центральной России и Приволжья ждут сильные морозы
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Жителей Центральной России и Приволжья предупредили о 27-градусных морозах 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: ТАСС
Температура воздуха в северной части Центрального и Приволжского федеральных округов к субботе понизится вплоть до минус 27 градусов по Цельсию, сообщили РИА Новости в четверг в управлении организации информирования населения МЧС РФ.
"От Гидрометцентра России получен прогноз на 15-17 марта о неблагоприятных погодных условиях на территории большинства субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов. Ожидаются местами сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ветер будет усиливаться до 18 м/с. К 17 марта температура понизится по северной части регионов до минус 27 градусов", — говорится в релизе.
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