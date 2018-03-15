На Урале решат судьбу бездомных животных перед ЧМ

"При отлове животных, в том числе по заявлениям жителей, мы выбираем максимально гуманные методы: их доставляют в пункт временного содержания. В случае выявления неизлечимого инфекционного заболевания оно подвергается гуманной эвтаназии с целью предотвращения распространения заболевания на ПКС, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Чаще всего заявления поступают из детских садов и школ, так как взрослые переживают за детей, когда вблизи учреждений появляются, например, безнадзорные собаки", — приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента ветеринарии Свердловской области Натальи Гурьевой.

Департамент отмечает, что все отловленные безнадзорные животные при поступлении в пункт кратковременного содержания (ПКС) проходят карантинные мероприятия. После заключения ветеринара и кинолога отловленные безнадзорные собаки проходят процедуры стерилизации, вакцинации и чипирования. Ежегодно только Екатеринбургу на эти цели выделяется 35 миллионов рублей. Из приюта здоровых животных чаще удается пристроить в семьи, либо передать в частные питомники.