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Составлен список самых опасных лекарств
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Составлен список самых опасных лекарств 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Матрица"
«Московский комсомолец» рассказал о шести самых опасных лекарствах с точки зрения даваемых ими побочных эффектов.
Так, самыми опасными среди них являются антибиотики. По словам Ирины Ким, профессора кафедры оториноларингологии Российской медицинской академии последипломного образования, их прием детьми на ранних стадиях ОРВИ в два раза повышает риск заболевания бронхиальной астмой. Также употребление антибиотиков здоровыми людьми грозит развитием у микробов устойчивости против этих лекарств. Кроме того, антибиотики способны провоцировать аллергии, грибковые инфекции, вторичный иммунодефицит, токсические реакции и поражения различных органов и систем.
Второе место списка занимают стероидные гормоны глюкокортикоиды, которые повышают вероятность развития сахарного диабета и артериальной гипертонии.
Следом идут обезболивающие и жаропонижающие препараты, способствующие хронической почечной болезни даже при коротком курсе лечения.
Четвертое место досталось противовирусным лекарствам, то есть тем, что борются с гриппом и ОРВИ. Они также могут помочь вирусам повысить свою устойчивость против лекарств и вызывают токсические осложнения.
За ними следуют иммуномодуляторы, которые «регулируют» иммунную систему. Однако побочный эффект от них может оказаться противоположным, а именно ослабляющим, а не повышающим иммунитет. Кроме того, данные препараты могут становиться причиной развития опухолей.
Наконец, шестое место заняли капли, сужающие сосуды в носу, которые принимают при насморке. Безобидное, казалось бы, лекарство вызывает головную боль, нервное возбуждение, бессонницу и даже артериальную гипертонию.
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