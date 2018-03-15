Ещё
Кому повысят пенсионный возраст?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионный возраст в России повысят только для женщин 

Дни.ру 17 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf
Российские мужчины могут и не дожить до заслуженного отдыха, если повысить пенсионный возраст. А вот для женщин поднять планку можно, считают некоторые эксперты.
Женщины после выхода на пенсию живут гораздо дольше мужчин. У представителей сильного пола общие показатели гораздо хуже — так что возраст выхода на пенсию им повышать не следует, а вот дамам можно.
"При пенсионном возрасте 55 лет ожидаемая продолжительность жизни на пенсии составляет около 26 лет, а вероятность дожития 20-летних женщин до 55 лет — 92%", — говорится в докладе Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Эксперты отмечают, что при повышении пенсионного возраста до 60 лет показатели России будут на среднем уровне среди таких стран, как Болгария, Литва, Израиль, Венгрия, Португалия, Греция, Италия, Франция и Германия.
Что же касается мужчин, то тут дела обстоят не так хорошо. При возрасте выхода на заслуженный отдых в 60 лет ожидаемая продолжительность жизни на пенсии составляет около 16 лет. А вероятность того, что мужчина вообще доживет до 60 лет — 68%. Это одни из самых низких показателей среди стран с развитой системой обязательного пенсионного страхования. И если повысить планку до 63 лет, то в представленном выше списке Россия окажется на последних строчках.
Если государство не может обойтись без повышения пенсионного возраста, то тогда его, конечно, надо увеличить только для женщин, поскольку они живут гораздо дольше, — приводит мнение экспертов "Ura.ru". Поднимать планку для мужчин ни в коем случае нельзя, если государство хочет продлить их жизнь.
Аналитики признают, что такой дискриминационный подход вызовет возмущение женщин. Поэтому вводить новые правила следует постепенно.
Дни.ру: последние новости
Обледеневшая Москва погрузилась в хаос Неожиданное возвращение Андреевой на Первый объяснили скандалом Ученые раскрыли неожиданное преимущество психопатов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться944
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля540
Киевляне массово покидают город340
Супруга Дональда Трампа подала на развод20
Дочь Тинькова возмутила соцсети словами о России228
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
04:14
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу
Политика Конфликты
07:39
Путин рассказал о борьбе с биербаухом
Политика
00:54
Памфилова заявила, что не даст в обиду избирателей
Политика Выборы 2018
01:58
Путин прослезился у гроба Табакова
Общество
00:29
Уволена глава Нацбанка Украины
Экономика
04:01
«Лондон несколько лет выдавливал российских дипломатов»
Политика
00:32
Опубликовано видео последней поездки Скрипаля
Происшествия
02:45
Савченко обратилась с просьбой к Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение