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Путин призвал россиян «зажечь внутренний двигатель»
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Путин призвал россиян «зажечь внутренний двигатель» 

Рамблер 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выступил на форуме «Россия — страна возможностей» и призвал участников «зажечь дополнительный внутренний двигатель в сердце каждого».
Выступая перед участниками форума — молодыми предпринимателями, управленцами, волонтерами и специалистами в различных отраслях экономики — президент отметил, что всех объединяет нечто общее: «вы все талантливые, деятельные, интересные, замечательные люди, вы прошли через испытания различными конкурсами, фестивалями, и добились результата».
Путин подчеркнул, что таких людей в России много, и страна заинтересована в успехе каждого из них, «потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей родины».
Президент призвал «зажечь дополнительный внутренний двигатель в сердце каждого» и обратился к залу: «А ты сможешь?» «Я смогу!» — ответил зал хором. «Другого ответа в этой аудитории трудно было и ожидать», — отметил Путин.
В завершении своей речи президент вновь обратился к залу: «Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе. Да?» «Да!» — дружно согласилась аудитория.
 Ещё 8 источников 
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