Путин призвал россиян «зажечь внутренний двигатель»

Президент России Владимир Путин выступил на форуме « Россия — страна возможностей» и призвал участников «зажечь дополнительный внутренний двигатель в сердце каждого».

Выступая перед участниками форума — молодыми предпринимателями, управленцами, волонтерами и специалистами в различных отраслях экономики — президент отметил, что всех объединяет нечто общее: «вы все талантливые, деятельные, интересные, замечательные люди, вы прошли через испытания различными конкурсами, фестивалями, и добились результата».

Путин подчеркнул, что таких людей в России много, и страна заинтересована в успехе каждого из них, «потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей родины».

Президент призвал «зажечь дополнительный внутренний двигатель в сердце каждого» и обратился к залу: «А ты сможешь?» «Я смогу!» — ответил зал хором. «Другого ответа в этой аудитории трудно было и ожидать», — отметил Путин.

В завершении своей речи президент вновь обратился к залу: «Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе. Да?» «Да!» — дружно согласилась аудитория.