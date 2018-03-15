МЧС РФ предупредило о магнитных бурях

МЧС России предупредило об ожидающихся в марте нескольких магнитных бурях

«18, 22 и 26 марта нашу планету ожидают магнитные бури средней интенсивности, способные повлиять на самочувствие метеозависимых людей», — сообщили в МЧС. МЧС России предупредили, что в марте на Земле ожидаются несколько геомагнитных бурь. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства. Отмечается, что, по прогнозам специалистов, с середины марта возможны геомагнитные колебания. С 15-го по 17-го, а также 21 марта ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

В ведомстве добавили, что в 2018 году на планете ожидается 35 геомагнитных бурь, в том числе от двух до четырёх очень сильных.

В феврале на Земле была зафиксирована магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце.