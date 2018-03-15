Жители Башкирии придумают имена новорожденным тигрятам

В Башкирии у пары амурского и бенгальского тигров родились четыре детеныша

В передвижном зоопарке в Башкирии у бенгальской тигрицы родились четыре детеныша от амурского самца, двое из них похожи на маму, а двое — на отца, сообщил РИА Новости директор зоопарка "Барс" Владимир Айвазян.

"Десять дней назад бенгальская тигрица Шанди родила четырех тигрят, отец детенышей другой породы, он амурский тигр. Эти виды тигров отличаются друг от друга окрасом. Поэтому два тигренка посветлее, они похожи на мать, а двое потемнее — вылитые отец", — рассказал Айвазян агентству, отметив, что Шанди исполнилось шесть лет и это ее второе потомство. По словам собеседника, пополнение в семействе тигров произошло во время гастролей в башкирском городе Туймазы.

"Они питаются молоком матери, потому за 10 дней уже хорошо подросли. Окрепли. Их уже можно показывать публике. Собираемся детский вольер открыть уже в эту пятницу, чтобы горожане могли увидеть этих красивых малышей", — рассказал директор зоопарка. По его словам, тигрята родились здоровыми, каждый из них при рождении весил чуть больше 500 граммов.