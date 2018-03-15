Ещё
Верховный суд переедет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Франция вслед за Британией ополчилась на Россию
Франция вслед за Британией ополчилась на Россию

Путин заявил о переезде Верховного суда в Санкт-Петербург 

Ведомости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд России может переехать из Москвы в Санкт-Петербург, сообщил президент Владимир Путин. Об этом он сказал во второй части фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин».
«Я инициировал переезд Конституционного суда сюда (в Санкт-Петербург — ред.). Думаю, что сюда переедет и Верховный суд России», — сказал президент. По его словам, важно, чтобы судебная власть находилась «в сторонке от исполнительной».
Закон о перемещении Конституционного суда в Петербург был принят в конце 2006 г. С таким предложением к президенту Путину в 2005 г. обратилась губернатор города Валентина Матвиенко. Путин поддержал идею. Председатель КС Валерий Зорькин выступал против переезда.
Ведомости: последние новости
МЧС предупредило москвичей о гололеде Власти Москвы назвали дату конца зимы В Германии задержали подозреваемого в контрабанде кокаина через посольство России
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия высылает британских дипломатов245
Путин раскрыл свой псевдоним разведчика183
Золотой «град» прошел в Якутске70
Прощание с Табаковым41
Заложников «Норд-Оста» хотели убить у Кремля39
Видео
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
04:14
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу
Политика Конфликты
07:39
Путин рассказал о борьбе с биербаухом
Политика
00:33
Путин приехал попрощаться с Табаковым
Шоу-бизнес Общество
00:52
Москву ждет увеличение турпотока
Новости Москвы
00:46
Директор «Нимбуса» высказался об инциденте с золотом
Происшествия
04:09
Синоптики рассказали о потеплении в Москве
Новости Москвы Общество
03:25
Корикова подает в суд на обидчиков
Шоу-бизнес
07:39
Путин чуть не стал таксистом
Политика
00:32
Ярославский школьник получил подарок от Путина
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение