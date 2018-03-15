Верховный суд переедет

Верховный суд России может переехать из Москвы в Санкт-Петербург, сообщил президент Владимир Путин. Об этом он сказал во второй части фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин».
«Я инициировал переезд Конституционного суда сюда (в Санкт-Петербург — ред.). Думаю, что сюда переедет и Верховный суд России», — сказал президент. По его словам, важно, чтобы судебная власть находилась «в сторонке от исполнительной».
Закон о перемещении Конституционного суда в Петербург был принят в конце 2006 г. С таким предложением к президенту Путину в 2005 г. обратилась губернатор города Валентина Матвиенко. Путин поддержал идею. Председатель КС Валерий Зорькин выступал против переезда.