Во «Владимирском централе» убавили громкость поп-музыки

Ранее представитель Фрунзенского районного суда Владимира сообщила РИА Новости , что отбывающий срок в тюрьме "Владимирский централ" Александр Филиппов обратился в суд с требованием отключить музыку в камере, которая ухудшает его здоровье. В ответ суд обязал администрацию тюрьмы до принятия окончательного решения временно выключить музыку. При этом представитель суда отметила, что ей неизвестно, выполнила ли администрация учреждения решение суда.

"По обращению осужденного в феврале громкость звучания радио в камере была уменьшена. В настоящее время жалоб и обращений от подследственных и осужденных в связи с трансляцией радиопередач не поступает", — говорится в сообщении. Как отмечается в сообщении УФСИН, в тюрьме № 2 во Владимирской области "в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, в соответствии с правилами внутреннего распорядка СИЗО все камеры оборудуются радиодинамиками". С 6.00 до 22.00 в учреждении транслируются радиопередачи, в том числе музыкальные записи, пояснили в ведомстве.

"В каждой камере были радиоточки, и осужденные включали радио самостоятельно. Месяц назад эти точки убрали, а в двери камер вмонтировали аудиоколонки, в которых с утра до вечера по радио играет поп-музыка. Выключить ее или убавить громкость из камеры нельзя", — пояснил адвокат. Адвокат Филиппова Михаил Овчинников рассказал РИА Новости, что его подзащитный находится во "Владимирском централе" уже около двух лет, конфликтная ситуация возникла около месяца назад.

Он заявил, что после того, как Филиппов обратился в суд, по его требованию в его камере отключают музыку, однако он слышит ее в камерах соседей, что не дает ему жить спокойно. Как отметил Овчинников, его подзащитный намерен добиться того, чтобы музыку вообще выключили.

Заседание суда по данному вопросу намечено на следующую неделю, добавил адвокат.