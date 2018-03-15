Усердный дятел ободрал дерево полностью 

В подмосковном Щелково большой чёрный дятел полностью снял кору с дерева. Это самый большой и самый сильный вид дятлов. Орнитологи пояснили, что таким образом птица искала пропитание. Личинки жуков-короедов прячутся глубоко в стволе, поэтому дятлу и пришлось обдирать кору. Учёные рассказали, что дятлы обычно не притрагиваются к здоровым деревьям, а обрабатывают заболевшие.
В Подмосковье обитают 5 видов дятлов. Встретить их можно в парках и лесопарковых зонах. Недавно специалисты доказали, что постоянные сотрясения всё-таки вызывают необратимые изменения в мозгу дятлов.