Из российских гостиниц изгонят кальяны

Минздрав направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти поправки, запрещающие использование кальяна, трубок и сигаретной бумаги в российских гостиницах. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на документы, поступившие в агентство. Таким образом, действующий антитабачный закон будет дополнительно ужесточен.

Законопроект предполагает введение соответствующего запрета в гостиницах, кафе и ресторанах с 1 января 2019 года. В первой версии документа Минздрав предлагал запретить кальяны только в учреждениях общественного питания.

Министерство труда уже согласовало данный проект без замечаний.

12 марта стало известно, что аэропорт Шереметьево откроет несколько теплых курилок в преддверии чемпионата мира по футболу. Позднее в BFM отметили, что речь идет о местах для курения вне пределов аэровокзального комплекса. Закрытые павильоны установят в существующих местах для курения на улице.