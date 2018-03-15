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Из российских гостиниц изгонят кальяны
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Из российских гостиниц изгонят кальяны 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Минздрав направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти поправки, запрещающие использование кальяна, трубок и сигаретной бумаги в российских гостиницах. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на документы, поступившие в агентство. Таким образом, действующий антитабачный закон будет дополнительно ужесточен.
Законопроект предполагает введение соответствующего запрета в гостиницах, кафе и ресторанах с 1 января 2019 года. В первой версии документа Минздрав предлагал запретить кальяны только в учреждениях общественного питания.
Министерство труда уже согласовало данный проект без замечаний.
12 марта стало известно, что аэропорт Шереметьево откроет несколько теплых курилок в преддверии чемпионата мира по футболу. Позднее в BFM отметили, что речь идет о местах для курения вне пределов аэровокзального комплекса. Закрытые павильоны установят в существующих местах для курения на улице.
Антитабачный закон в России был принят в 2013 году, став одним из самых жестких в мире. Курение было запрещено во всех общественных местах, включая гостиницы, однако на кальян ограничения до сегодняшнего дня не распространялись.
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