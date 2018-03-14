Аксенов заявил, что Крым готов принимать гостей со всего мира

Крым благодаря новому терминалу аэропорта "Симферополь" сможет принимать гостей со всего мира, заявил глава республики Сергей Аксенов

"Весь мир видит, что дистанция между проектом и его воплощением, между мечтой и реальностью в Крыму минимальна! Новый аэровокзальный комплекс позволит принимать 6,5 миллионов пассажиров в год. Так что добро пожаловать в Крым! Мы готовы принимать гостей со всего мира", — написал Аксенов на своей странице в Facebook. Аксенов подчеркнул, что новый аэровокзальный комплекс создан с нуля в предельно сжатые сроки. На его реализацию потребовалось два года.

Строительство нового аэровокзала в Симферополе — самый крупный инвестиционный проект в Крыму, он оценивается в 32 миллиарда рублей: 30% средств привлечены инвесторами, 70% выделяется крымскими банками. Доля республики в новом терминале — 49%, 51% — доля пула инвесторов. Генеральный подрядчик стройки ООО Alfa Construction.

Терминал площадью более 78 тысяч квадратных метров сможет пропускать до 3,65 тысячи пассажиров в час или до 6,5 миллиона в год. Планируется, что введение в строй терминала завершится к летнему туристическому сезону 2018 года.