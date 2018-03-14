Ещё
Крым готов принимать гостей со всего мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аксенов заявил, что Крым готов принимать гостей со всего мира 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Крым благодаря новому терминалу аэропорта "Симферополь" сможет принимать гостей со всего мира, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Президент России Владимир Путин в среду осмотрел новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополя.
Аксенов подчеркнул, что новый аэровокзальный комплекс создан с нуля в предельно сжатые сроки. На его реализацию потребовалось два года.
"Весь мир видит, что дистанция между проектом и его воплощением, между мечтой и реальностью в Крыму минимальна! Новый аэровокзальный комплекс позволит принимать 6,5 миллионов пассажиров в год. Так что добро пожаловать в Крым! Мы готовы принимать гостей со всего мира", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Строительство нового аэровокзала в Симферополе — самый крупный инвестиционный проект в Крыму, он оценивается в 32 миллиарда рублей: 30% средств привлечены инвесторами, 70% выделяется крымскими банками. Доля республики в новом терминале — 49%, 51% — доля пула инвесторов. Генеральный подрядчик стройки ООО Alfa Construction.
Терминал площадью более 78 тысяч квадратных метров сможет пропускать до 3,65 тысячи пассажиров в час или до 6,5 миллиона в год. Планируется, что введение в строй терминала завершится к летнему туристическому сезону 2018 года.
РИА Новости: последние новости
Умер режиссер Александр Павловский Синоптики рассказали о погоде в России 18 марта Роспотребнадзор рассказал о контроле за качеством рыбы и морепродуктов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму301
Мясорубка в Гудаури59
Умер Александр Павловский6
Группа «Пикник» разбилась в ДТП15
В ООН сорвали выступление России192
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение