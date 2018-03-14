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40 тысяч человек приняли участие в концерте в Севастополе
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Около 40 тысяч человек приняли участие в митинг-концерте в Севастополе 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Около 40 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте по случаю четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства города-героя.
Акция проходит на площади Нахимова в Севастополе, ожидалось, что в ней примут участие более 15 тысяч жителей Севастополя и Крыма.
"Участие в митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым" приняло около 40 тысяч человек", — сообщили в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин выступил на митинге-концерте и поблагодарил крымчан за то, что они своим решением о воссоединении с Россией четыре года назад восстановили историческую справедливость, нарушенную в советские времена.
Поздравления со сцены с годовщиной исторических событий 2014 года прозвучали от командующего ЧФ РФ адмирала Александра Витко и депутата Заксобрания города Алексея Чалого. На концерте выступили группа "Любэ", Вика Цыганова, хор Турецкого и другие артисты, вел мероприятие Александр Маршал.
События Русской весны ежегодно отмечаются в Севастополе, начиная со Дня народной воли 23 февраля, когда в 2014 году на многотысячном митинге жители города отказались признавать украинские власти после государственного переворота в Киеве, и заканчивая 18 марта — днем подписания договора о вхождении двух новых субъектов в состав Российской Федерации.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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