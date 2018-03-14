40 тысяч человек приняли участие в концерте в Севастополе

Около 40 тысяч человек приняли участие в митинг-концерте в Севастополе

Севастополя с Около 40 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте по случаю четвертой годовщины воссоединения Крыма Россией , сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства города-героя.

"Участие в митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым" приняло около 40 тысяч человек", — сообщили в пресс-службе. Акция проходит на площади Нахимова в Севастополе, ожидалось, что в ней примут участие более 15 тысяч жителей Севастополя и Крыма.

Президент РФ Владимир Путин выступил на митинге-концерте и поблагодарил крымчан за то, что они своим решением о воссоединении с Россией четыре года назад восстановили историческую справедливость, нарушенную в советские времена.

События Русской весны ежегодно отмечаются в Севастополе, начиная со Дня народной воли 23 февраля, когда в 2014 году на многотысячном митинге жители города отказались признавать украинские власти после государственного переворота в Киеве, и заканчивая 18 марта — днем подписания договора о вхождении двух новых субъектов в состав Российской Федерации.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.