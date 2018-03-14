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Повышение пенсионного возраста не обсуждалось в правительстве
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Правительство не обсуждало вопрос повышения пенсионного возраста 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Правительство не обсуждало вопрос повышения пенсионного возраста в России, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода.
"Мы таких тем не обсуждали. У нас есть прогноз министерства экономического развития, на который мы опираемся. Никаких таких прогнозов не существует", — сказала Голодец журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать увеличение пенсионного возраста с 2020 года, заложенное в прогнозе ВЭБа.
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