Повышение пенсионного возраста не обсуждалось в правительстве

Правительство не обсуждало вопрос повышения пенсионного возраста в России, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Мы таких тем не обсуждали. У нас есть прогноз министерства экономического развития, на который мы опираемся. Никаких таких прогнозов не существует", — сказала Голодец журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать увеличение пенсионного возраста с 2020 года, заложенное в прогнозе ВЭБа.

Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода.