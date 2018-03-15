Ещё
Ярославский школьник получил подарок от Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подарил ярославскому школьнику щенка швейцарской овчарки 

РИА Новости 15 марта 2018
Мэр Ярославля Владимир Слепцов вручил 12-летнему мальчику щенка швейцарской овчарки, о котором он мечтал и просил в подарок у президента РФ, сообщила мэрия.
"Двенадцатилетний ярославец Илья давно мечтал завести собаку. В декабре он написал письмо президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой сделать ему такой подарок. Письмо не осталось без ответа, и сегодня от лица главы государства мэр города Владимир Слепцов исполнил давнюю мечту юного ярославца", — говорится в сообщении.
Мальчику подарили пушистого белого щенка швейцарской овчарки, которому всего семь недель. Илья признался, что мечтал о собаке с 3 лет и "заказывал" ее в качестве подарка на все праздники.
"Я не ожидал, что моя мечта осуществится. Я хотел собаку именно такой породы. Теперь у нас будет новый член семьи", — сказал мальчик.
РИА Новости: последние новости
Умер режиссер Александр Павловский Роспотребнадзор рассказал о контроле за качеством рыбы и морепродуктов Во Владивостоке овчарка взяла "на воспитание" котенка леопарда
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму299
Мясорубка в Гудаури57
Умер Александр Павловский6
Группа «Пикник» разбилась в ДТП14
В ООН сорвали выступление России192
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение