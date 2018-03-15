Ярославский школьник получил подарок от Путина

"Я не ожидал, что моя мечта осуществится. Я хотел собаку именно такой породы. Теперь у нас будет новый член семьи", — сказал мальчик.

Мальчику подарили пушистого белого щенка швейцарской овчарки, которому всего семь недель. Илья признался, что мечтал о собаке с 3 лет и "заказывал" ее в качестве подарка на все праздники.