В выходные в Татарстане прогнозируют снег и слабую метель

Небольшой снег и метель прогнозируют в Татарстане , сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

31 марта ночью будет без осадков, днем и вечером местами небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -7.. -12˚, при прояснениях до -18˚. Днем будет -3.. +2˚.

1 апреля прогнозируют мокрый снег, местами метель. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывами до 18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1.. -6; в восточных районах до -9. Максимальная температура воздуха днем -2.. +3.