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В выходные в Татарстане прогнозируют снег и слабую метель
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В выходные в Татарстане прогнозируют снег и слабую метель 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Небольшой снег и метель прогнозируют в Татарстане, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
31 марта ночью будет без осадков, днем и вечером местами небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -7.. -12˚, при прояснениях до -18˚. Днем будет -3.. +2˚.
1 апреля прогнозируют мокрый снег, местами метель. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывами до 18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1.. -6; в восточных районах до -9. Максимальная температура воздуха днем -2.. +3.
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