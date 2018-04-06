В Татарстане в выходные синоптики обещают дождь и до +9 градусов

Дождь и мокрый снег ожидаются в выходные, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

7 апреля ночью будет без осадков, утром и днем в большинстве районов дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3.. +2º, в восточных районах при прояснениях до -8º. Днем +1.. +6º, на западе до +9º. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

8 апреля ночью и утром ожидается дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -3.. +2º, днем +4.. +9º.