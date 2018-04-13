В Татарстане ожидается потепление до +13 градусов

Синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

14 апреля осадков не ожидается, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0.. -5º, днем +4.. +9º.

15 апреля ночью будет без осадков, днем и вечером местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4.. +1º, днем +8.. +13º.