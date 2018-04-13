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В Татарстане ожидается потепление до +13 градусов
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В Татарстане ожидается потепление до +13 градусов 

АиФ Казань 52 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
14 апреля осадков не ожидается, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0.. -5º, днем +4.. +9º.
15 апреля ночью будет без осадков, днем и вечером местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4.. +1º, днем +8.. +13º.
Напомним, синоптики прогнозируют увеличение уровня воды на реках Татарстана. Активная фаза половодья наблюдается на Свияге и ее притоках, а также на реках Мензеля и Степной Зай (Мензелинский и Заинский районы), Сюнь (Актанышский район), Кандыз, Тумбарлинка (Бавлинский район), Сулица (Верхнеуслонский район).
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