В Татарстане ночью 30 марта ожидается до -21 градуса

До -21 градуса похолодает в Татарстане ночью и ранним утром, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

30 марта осадков не ожидается, ветер юго-западный слабый, днем до умеренного. Минимальные температуры воздуха ночью -11.. -16˚, при прояснениях до -21˚. Днем -4.. +1˚.

31 марта ночью будет без осадков, днем и вечером небольшой снег, местами слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -7.. -12º; при прояснениях до -16º. Максимальная температура воздуха днем -3.. +2º. На дорогах гололедица.