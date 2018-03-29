Ещё
В Татарстане ночью 30 марта ожидается до -21 градуса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане ночью 30 марта ожидается до -21 градуса 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
До -21 градуса похолодает в Татарстане ночью и ранним утром, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
30 марта осадков не ожидается, ветер юго-западный слабый, днем до умеренного. Минимальные температуры воздуха ночью -11.. -16˚, при прояснениях до -21˚. Днем -4.. +1˚.
31 марта ночью будет без осадков, днем и вечером небольшой снег, местами слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -7.. -12º; при прояснениях до -16º. Максимальная температура воздуха днем -3.. +2º. На дорогах гололедица.
О том, почему в Татарстане выдался такой холодный март, читайте в материале "АиФ-Казань".
АиФ Казань: последние новости
В Казани почтут память погибших при пожаре в Кемерове В Татарстане на досрочном этапе ЕГЭ не нашли ни одного телефона Казань стала единственным городом РФ, получившим номинацию премии Ли Куан Ю
 Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера244
Юлия Скрипаль пошла на поправку71
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово44
Китай готовит для США ответный удар70
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну306
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение