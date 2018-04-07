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Синоптики предупредили о сильном ветре в Татарстане
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Синоптики предупредили о сильном ветре в Татарстане 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: ИА "Тема Казань"
Гидрометцентр РТ предупредил об усилении северо-западного ветра порывами до 15 — 18 м/с ночью и днем 8 апреля местами по Татарстану и в Казани, сообщает "Татар-информ".
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