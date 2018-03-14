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Названы причины зависимости людей от соцсетей
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Ученые узнали, что делает людей зависимыми от соцсетей 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Психологи из Университета Бингемтона в штате Нью-Йорк узнали, какие черты характера способствуют появлению у человека интернет-зависимости. Об этом сообщает Medical Express.
В ходе опроса они собрали данные трехсот студентов, чтобы выяснить, какие личностные особенности провоцируют появление у людей зависимости от социальных сетей.
Вопреки ожиданиям, наиболее подверженными такого рода недугу оказались люди коммуникабельные и целеустремленные. В то же время, одним из факторов, которые могут вызывать появление интернет-зависимости, стала эмоциональная неустойчивость.
Комбинации этих трех черт могут заставлять человека проводить слишком много времени в сети. Для этого достаточно сочетания двух из них.
При этом ученые отмечают, что целеустремленные люди становятся зависимыми от социальных сетей только в случае, если у них ярко проявляется невротизм, либо они являются очень коммуникабельными. При этом целеустремленность сама по себе не способствует появлению зависимости.
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