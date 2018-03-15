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Петербург поборется за премию World Travel Awards
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Санкт-Петербург снова поборется за премию World Travel Awards 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Северная столица номинирована на соискание трех наград в World Travel Awards 2018 года: как "Ведущее городское направление Европы", "Ведущее европейское направление для поездок на уик-енд" и "Ведущее круизное направление Европы".
Победителей премии определят в ходе двух этапов: онлайн голосованием, а затем — рассмотрением жюри, в состав которого входят эксперты туриндустрии и представители специализированных СМИ.
Победителя европейских номинаций определят до 20 мая, а награждение запланировано на 30 июня в греческих Афинах.
Напомним, что Санкт-Петербург получал награду "Ведущее городское направление Европы" три года подряд — в 2015, 2016 и 2017 годах. Также в прошлом году впервые церемония награждения победителей премии прошла в России, в Северной столице.
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