Петербург поборется за премию World Travel Awards

Санкт-Петербург снова поборется за премию World Travel Awards

Северная столица номинирована на соискание трех наград в World Travel Awards 2018 года: как "Ведущее городское направление Европы", "Ведущее европейское направление для поездок на уик-енд" и "Ведущее круизное направление Европы".

Победителей премии определят в ходе двух этапов: онлайн голосованием, а затем — рассмотрением жюри, в состав которого входят эксперты туриндустрии и представители специализированных СМИ.

Победителя европейских номинаций определят до 20 мая, а награждение запланировано на 30 июня в греческих Афинах.