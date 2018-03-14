Взгрустнулось московскому манулу

В московском воздухе уже ощущается весна, её чувствуют и жители столицы, и обитатели московского зоопарка. Животные гораздо охотнее покидают тёплые вольеры, некоторые уже начали менять мех на более легкий, но есть и те, кто всё ещё спит. А вот манул, похоже, не очень доволен задерживающейся весной. Сугробы ещё не растаяли, поэтому в них по-прежнему можно провалиться. Поэтому роскошный большой кот время от времени забирается на крышу своего дома, греется на редком пока солнце и наблюдает за окрестностями. Впрочем, даже холода не мешают манулу соблюдать правила личной гигиены.