ООН назвала самую счастливую страну 

«Финляндия впервые достигла первого места в данном отчете. Норвегия, лидировавшая в прошлом докладе, опустилась на второе место», — передает РИА «Новости» доклад ООН. В десятке лидеров значатся Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. «Северные страны, занимающие верхушку данного рейтинга, показали, что они создали действительно хорошие условия для жизни людей. Индекс счастья в опросе происходит от здорового количества как личной свободы, так и социального обеспечения, что перевешивает, например, тот показатель, что жители этих стран платят одни из самых высоких налогов в мире», — заявил генеральный директор научно-исследовательского института счастья в Копенгагене Мейк Викинг.

В документе под названием The World Happiness Report 156 стран мира оценивались по ожидаемой продолжительности жизни, соцподдержке, коррупции и ряду других факторов.