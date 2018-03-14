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ООН назвала самую счастливую страну
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ООН назвала самую счастливую страну 

Деловая газета «Взгляд» 14 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Финляндия названа самой счастливой страной в мире, согласно опубликованному в среду докладу ООН.
В документе под названием The World Happiness Report 156 стран мира оценивались по ожидаемой продолжительности жизни, соцподдержке, коррупции и ряду других факторов.
«Финляндия впервые достигла первого места в данном отчете. Норвегия, лидировавшая в прошлом докладе, опустилась на второе место», — передает РИА «Новости» доклад ООН. В десятке лидеров значатся Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. «Северные страны, занимающие верхушку данного рейтинга, показали, что они создали действительно хорошие условия для жизни людей. Индекс счастья в опросе происходит от здорового количества как личной свободы, так и социального обеспечения, что перевешивает, например, тот показатель, что жители этих стран платят одни из самых высоких налогов в мире», — заявил генеральный директор научно-исследовательского института счастья в Копенгагене Мейк Викинг.
Напомним, в марте 2017 года газета ВЗГЛЯД писала, что в новом рейтинге ООН самых счастливых и самых несчастных государств лидируют скандинавские страны. США откатились на 14 место, Россия же поднялась на семь строчек, заняв 49 позицию. Внизу списка — бедствующие государства Африки и Ближнего Востока и Украина.
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