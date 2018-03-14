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России предсказали рост числа лесных пожаров
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Эксперты рассказали, чем грозит потепление климата в России 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Потепление климата в России приведет к росту числа лесных пожаров, прогнозы выглядят тревожно, говорится в национальном докладе "Глобальный климат и почвенный покров России", представленном в Почвенном институте имени Докучаева в Москве.
"Тревожно выглядят прогнозы воздействия пожаров… На большей части России можно ожидать наличия сильной обратной связи между потеплением и эскалацией пожарных режимов: рост температуры приводит к увеличению длительности сухих периодов, что способствуют росту площади и интенсивности пожаров и существенному увеличению эмиссий парниковых газов", — говорится в докладе.
Как уточняют ученые, для таежной зоны однопроцентное увеличение горимости лесов (отношение суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной площади) в среднем ведет к уменьшению покрытых лесом земель на 8,4%.
"Качественно близки существующие прогнозы сдвига границ лесной зоны России при глобальном потеплении. Существенно, что степь может вытеснить лес за сравнительно небольшое время (буквально, десятки лет), в то время как леса заселяют новые области гораздо медленнее (десятки-сотни лет)", — уточнили в докладе.
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