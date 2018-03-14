России предсказали рост числа лесных пожаров

"Качественно близки существующие прогнозы сдвига границ лесной зоны России при глобальном потеплении. Существенно, что степь может вытеснить лес за сравнительно небольшое время (буквально, десятки лет), в то время как леса заселяют новые области гораздо медленнее (десятки-сотни лет)", — уточнили в докладе.

Как уточняют ученые, для таежной зоны однопроцентное увеличение горимости лесов (отношение суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной площади) в среднем ведет к уменьшению покрытых лесом земель на 8,4%.