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Минюст пояснил решение по допуску адвокатов к заключенным
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Минюст пояснил СПЧ решение вопроса допуска адвокатов к заключенным в СИЗО 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Минюст России проинформировал президентский Совет по правам человека, как решаются проблемы допуска адвокатов к заключенным под стражу, соответствующая информация размещена в среду на сайте СПЧ.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что член совета Юрий Костанов направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с критикой деятельности Минюста в сфере адвокатуры. По его мнению, ведомство "годами не решает зависящие от него насущные проблемы адвокатской деятельности".
Как сообщается на сайте совета, Минюст проинформировал СПЧ о решении проблем доступа адвокатов к подзащитным в следственные изоляторы. По словам представителей ведомства, вопросы нарушения администрацией СИЗО установленного порядка допуска адвокатов обсуждались на нескольких межведомственных совещаниях в июле и октябре прошлого года.
В сообщении указано, что Минюстом были разработаны поправки, определяющие "порядок предоставления свиданий лицам, заключенным под стражу, с адвокатом, не вступившим в уголовное дело".
"В настоящее время указанный законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными государственными органами", — говорится в сообщении.
Отмечено, что в 2015 году был разработан проект концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, а в 2016-2017 годах Минюстом велась доработка этого документа.
"В настоящее время подготовлены основные концептуальные решения, которые прошли обсуждения в рамках различных рабочих групп и совещаний", — уточняют в ведомстве.
После заседания в Международном совете по сотрудничеству и инвестициям при Российском союзе промышленников и предпринимателей в конце февраля было принято решение о доработке проекта концепции, в том числе с учетом специфики деятельности иностранных адвокатов на территории РФ.
"Принимая во внимание необходимость взвешенного и сбалансированного подхода к регулированию сферы юридических услуг и выработке эффективных решений, проект концепции находится на доработке в Минюсте России, в том числе с учетом поступающих в рамках ее обсуждения замечаний и предложений", — говорится в сообщении.
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