Минюст пояснил решение по допуску адвокатов к заключенным

Минюст пояснил СПЧ решение вопроса допуска адвокатов к заключенным в СИЗО

Минюст России проинформировал президентский Совет по правам человека, как решаются проблемы допуска адвокатов к заключенным под стражу, соответствующая информация размещена в среду на сайте СПЧ.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что член совета Юрий Костанов направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с критикой деятельности Минюста в сфере адвокатуры. По его мнению, ведомство "годами не решает зависящие от него насущные проблемы адвокатской деятельности".

Как сообщается на сайте совета, Минюст проинформировал СПЧ о решении проблем доступа адвокатов к подзащитным в следственные изоляторы. По словам представителей ведомства, вопросы нарушения администрацией СИЗО установленного порядка допуска адвокатов обсуждались на нескольких межведомственных совещаниях в июле и октябре прошлого года.

В сообщении указано, что Минюстом были разработаны поправки, определяющие "порядок предоставления свиданий лицам, заключенным под стражу, с адвокатом, не вступившим в уголовное дело".

"В настоящее время указанный законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными государственными органами", — говорится в сообщении.

Отмечено, что в 2015 году был разработан проект концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, а в 2016-2017 годах Минюстом велась доработка этого документа.

"В настоящее время подготовлены основные концептуальные решения, которые прошли обсуждения в рамках различных рабочих групп и совещаний", — уточняют в ведомстве.