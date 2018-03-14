Американцы стремятся в Россию

"Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну", — пояснил Сафонов.

По его словам, "антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране".