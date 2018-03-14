Ещё
Американцы стремятся в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России отметили рост числа американских туристов 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: © Fotolia / NicoElNino
Число туристов из США в России выросло за девять месяцев 2017 года на четверть, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.
"У нас очень хорошая динамика въездного потока из США. Хотя у нас там даже еще нет национальных туристских офисов. За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25 процентов по отношению к аналогичному периоду 2016-го", — сказал он в интервью "Известиям".
По его словам, "антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране".
"Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну", — пояснил Сафонов.
РИА Новости: последние новости
Синоптики предупредили жителей Центральной России о 25-градусных морозах Ученые узнали, что делает людей зависимыми от соцсетей В Москве за сутки произошло более 700 ДТП
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп отреагировал на слова Путина в Крыму147
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России93
«Подадим в церковный суд за отпевание Табакова»225
Лондон не передаст РФ образец вещества из дела Скрипаля29
Украинцев перестали пускать в Крым461
Видео
01:19
Мэй дала российским дипломатам неделю
В мире
01:30
Истек срок ультиматума к России
В мире Европа
01:36
Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии
В мире
00:27
Посольство Белоруссии прояснило ситуацию с Рыбкой
Происшествия СНГ
01:18
Жена Аршавина расплатилась с «Аэрофлотом»
Шоу-бизнес
04:56
Скончался Леонид Квинихидзе
Шоу-бизнес
02:13
В Москве в четверг выпадет около трети нормы осадков
Новости Москвы
00:23
Московский городской транспорт готов к работе в непогоду
Новости Москвы
Слоненка спасли ковшом экскаватора
В мире Другое
00:52
Взбешенный москвич разрезал машину соседа болгаркой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение