Кузбассовец нашел способ не платить алименты

В Кузбассе мужчина уволился с работы, чтобы не платить алименты

Житель кузбасского города Киселевск уволился с работы, чтобы спрятаться от судебных приставов и бывшей супруги, взыскивающей с него задолженность по алиментам, сообщает в четверг региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

"В Киселевске должник прятался от сотрудников УФССП и бывшей супруги. По решению суда после развода с супругой 43-летний мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка в размере 25% всех видов дохода. Но, чтобы этого не делать, он сменил место жительства, уволился и стал скрываться от сотрудников отдела судебных приставов", — говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина накопил долг по алиментам перед своим ребенком более 600 тысяч рублей.

Тем не менее, как уточнили в управлении, судебному приставу по розыску через некоторое время все же удалось найти должника и передать его в подразделение приставу-исполнителю.