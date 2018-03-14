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Обледеневшая Москва погрузилась в хаос
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Обледеневшая Москва погрузилась в хаос 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Сильный гололед погрузил в хаос столичные магистрали. Число ДТП измеряется сотнями. Синоптики предупреждают: испытания на этом не заканчиваются.
>> Москва покроется ледяной корой
За прошедшие сутки в Москве зафиксировано свыше 700 дорожно-транспортных происшествий. Это последствия сильного гололеда, который предсказывали метеорологи.
Впрочем, в МЧС отмечают, что для непогожих дней в столице такое количество аварий — почти норма. К примеру, 4 февраля, когда в столице выпало более половины месячной нормы осадков, произошло около 680 ДТП. Около 700 столкновений было зафиксировано и 30 января — когда во всем Центральном регионе России начался сильный снегопад с метелью и гололедом.
К сожалению, погода продолжит испытывать на прочность столичных водителей и их транспортные средства. По данным погодного центра "Фобос", на Москву в течение суток может обрушится ледяной дождь. Погода начнет меняться во второй половине дня.
"Днем в Москве и Подмосковье облачно, утром с прояснениями, вечером осадки. Около 18:00 — ледяной дождь, поздним вечером начнутся снегопады, гололед. Максимальная температура воздуха в столице около 0°, по области –3…+2°", — сообщают синоптики. По данным центра "Фобос", атмосферное давление будет падать — до 740 мм ртутного столба.
Специалисты отмечают, что на погоду Московского региона начинает оказывать влияние атмосферный фронт. В ближайшие дни в небе будет облачно, пройдет снег. Среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме, передает RT.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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