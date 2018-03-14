Бабуля решила стать фитоняшкой в 75 лет

Людмила Лукичева решила заняться фитнесом, чтобы к грядущему лету обрести восхитительные формы. По словам пенсионерки, она захотела доказать сама себе, что действительно это может. Вдохновила на занятия Людмилу жительница Америки. Однако женщина начала заниматься лишь тогда, когда нашла подходящего тренера. Им стал Андрей Лобков, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. За 1 минуту Андрей отжимается более сотни раз. Людмила не пропускает тренировки, занимается три раза в неделю и любит силовые упражнения. Своими тренировками будущая фитоняшка хочет подать пример не только другим пенсионерам, но и молодёжи.