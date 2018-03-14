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В России предложили создать земство
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В России предложили создать земство 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России предлагают создать земство — всероссийскую самоуправляемую систему поселений граждан, желающих заниматься сельским хозяйством. Соответствующая инициатива содержится в проекте резолюции (есть в распоряжении RT) Съезда родителей России, который состоялся 10 марта в Москве. Саму резолюцию планируется направить в течение ближайших двух недель в администрацию президента и профильные ведомства. Об этом RT сообщила одна из организаторов Съезда, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Как рассказала автор идеи и участница Съезда, руководитель общественного объединения «Народный земский собор» Марина Грошева, немало российских земель находятся в муниципальной или частной собственности и при этом не используются. Тогда как на их месте можно развивать сельское хозяйство и строить новые населённые пункты.
«Многие земли проданы и найти собственника через госорганы бывает очень сложно. Земля не используется по назначению, зарастает многие годы. И даже, если удаётся выйти на собственника, им озвучивается просто космическая цена за землю. Создание на этих территориях поселений, объединённых в земство, поможет возродить сёла и деревни, разовьёт сельское хозяйство, а также позволит решить демографическую проблему в России», — сказала Грошева.
Она отметила, что упомянутые территории необходимо выкупить с помощью государства, которое назначит за землю адекватную цену. Либо получить участки в аренду у властей.
По задумке авторов инициативы, сделать это предстоит земству. Основную функцию по выкупу, аренде и распределению земель должны взять на себя Земские советы — органы самоуправления земства на территории районов. При этом планируется создать на месте полученных земель дочерние организации Земских советов в сёлах и деревнях — сельхозкооперативы. Согласно идее, такие кооперативы и объединят всех желающих заняться животноводством, растениеводством или другими видами с/х деятельности.
Предполагается, что высшим руководящим органом земства станет Земское собрание, в которое войдут делегаты из Земских советов. Собрание же будет совместно с профильными ведомствами планировать развитие сельского хозяйства и земства в целом.
Грошева подчеркнула, что реализация предлагаемой инициативы на основе исторических традиций разовьёт инфраструктуру деревень и позволит построить новые села. А также привлечёт молодые и многодетные семьи, что в итоге повысит рождаемость в стране и укрепит государство.
Ранее участники «Форума действий» Общероссийского народного фронта предложили распространить программу «Дальневосточный гектар» на всю страну.
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