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В Кемерово продлили режим «черного неба»
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В Кемерово продлили режим «черного неба» 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Газета.Ru
В Кемерово решили продлить режим неблагоприятных метеорологических условий, которые приводят к накоплению вредных выбросов в воздухе. Об этом сообщает MK.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области.
«В Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму до 18:00 14 марта», — сообщили в администрации.
Режим «черного неба» был введен в Кемерово в понедельник 12 марта.
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