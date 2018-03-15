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Выборы президента РФ в Таиланде посетят наблюдатели
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В Таиланде на выборах президента России будут работать наблюдатели 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
На выборах президента РФ 18 марта в Таиланде на избирательных участках, организованных посольством РФ, будут работать наблюдатели, сообщил РИА Новости в среду посол России в этой стране Кирилл Барский.
"Очень важная составляющая нашей работы по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации — это наша открытость. Мы будем готовы предоставить возможность наблюдателям, журналистам, представителям российских политических партий, согласно новому нашему законодательству, получить всю необходимую информацию о том, как проходит голосование в Таиланде", — сказал глава российской дипмиссии.
"Такая работа уже ведется. Несколько дней назад я дал интервью таиландскому телеканалу Spring News, и мы удовлетворили просьбу этого телеканала направить своих репортеров на избирательные участки с тем, чтобы они могли снять сюжет о том, как проводятся выборы президента России на территории Таиланда. Будем готовы откликнуться и на просьбы других средств массовой информации", — сказал посол.
Он добавил, что на любые обращения граждан, как избирателей, так и наблюдателей, участковые избирательные комиссии будут реагировать оперативно, максимально позитивно, доброжелательно рассматривая все поступающие вопросы и просьбы.
"У нас все члены участковых избирательных комиссий — это люди высоко профессиональные, подкованные, они прошли специальную подготовку в качестве членов участковых избирательных комиссий", — сообщил посол, добавив, что члены участковых избиркомов хорошо знакомы с российским избирательным законодательством, "экипированы и вооружены" соответствующими законодательными и подзаконными актами, и что у каждого из них есть специальные блокноты членов избирательных комиссий, которые дают ответы на любые вопросы, которые могут возникать в ходе голосования.
"Естественно, они будут находиться на постоянной связи с посольством России в Бангкоке, и любые возникающие вопросы мы будем в состоянии быстро решить", — сказал Барский.
"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться еще раз к гражданам России, находящимся в Таиланде или собирающимся в Таиланд в эти дни, с приглашением воспользоваться своим конституционным правом, реализовать свой патриотический, гражданский долг и проголосовать на выборах президента Российской Федерации 18 марта, в воскресенье, в Бангкоке, Паттайе или на острове Пхукет, либо в ходе досрочного выездного голосования 16 марта на острове Самуи, или 17 марта в городе Хуахин", — сказал глава российской дипмиссии.
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