Ещё
Найдена необычная опасность психопатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли необычную опасность психопатов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Психопаты не способны понять переживания других людей, но при этом могут казаться очень очаровательными и иметь хорошие способности для манипуляции окружающими. Таковы выводы исследователей американского Йельского университета, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
По мнению ученых, у психопатов нет возможности объективно оценивать состояние окружающих людей, а именно это свойство лежит в основе социальной коммуникации. В то же время, они могут оценить чужие мысли, если их преднамеренно попросят это сделать.
Проведенное исследование с использованием компьютерной игры показало, что психопаты начинают понимать настроения других людей не потому, что хотят этого. Понимание окружающих возможно тогда, когда у психопата есть цель чего-то добиться.
Lenta.ru: последние новости
Туристка из России родила на пляже в Египте В РПЦ отреагировали на опровержение чудесного происхождения Благодатного огня Премьер Британии раскрыла название газа в «деле Скрипаля»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал США пожаловался на российские ЗРК в Сирии45
США не считают «Кинжал» гиперзвуковым оружием63
«Россия не будет отвечать на ультиматум Мэй»151
Запад изменил мнение о роли РФ в крушении MH17373
Раскрыто массовое насилие детей на базах ВС США47
Видео
01:50
Наследника «Сатаны» показали вблизи
Оружие
06:32
Путин назвал беду России
Политика
05:08
Ядовитый BMW: версии отравления Скрипаля
Происшествия В мире
01:06
«Не надо пугать ядерную державу»
Политика
09:55
Принято решение по конфликту «Газпрома» и Украины
Компании Экономика
09:55
Названы сроки разрыва газовых контрактов с Украиной
Компании
00:24
Захарова пригрозила всем британским СМИ в РФ
Политика
02:03
Киев испугался замыслов Собчак
Украина В мире
00:44
На Ямале морж остановил работу вахтовиков
Общество
00:38
В Петербурге в жилом доме прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение