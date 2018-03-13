«В зачистке проблем нет, есть проблема в перезагрузке»

Путин обсудил ситуацию в Дагестане с представителями общественности

Владимир Путин прибыл в Дагестан, где на встрече с общественниками обсудил проблемы республики. Месяцем ранее была арестована значительная часть дагестанской элиты, что может говорить о желании Москвы установить плотный контроль в республике. Некоторые политологи считают, что именно для этого и был назначен на пост главы Дагестана экс-руководитель фракции ЕР Владимир Васильев , имеющий поддержку силовиков. Что творится в республике сейчас — в материале «Газеты.Ru»

Президент России Владимир Путин 13 марта посетил Дагестан, где обсудил ситуацию в республике с представителями общественности.

>> Путин назвал беду России «Во встрече с главой государства приняли участие представители общественности, в частности, из Ботлихского и Цумадинского районов Дагестана. Многих из них Путин встречал в 2000-х годах, когда посещал республику после операции по борьбе с террористами», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что Путин планирует обсудить с руководством Дагестана вопросы развития республики, а также первоочередные задачи. Но перед этим президент специально встретился не с чиновниками, а с рядовыми жителями республики, «которые лучше всего знают проблемы и чувствуют их на земле», и «призвал навести порядок в экономической деятельности республики».

МВД, СК РФ и А проблемы в Дагестане действительно есть. С начала февраля межведомственная комиссия, в которую входят представители ФСБ Генпрокуратуры , проводит крупную антикоррупционную операцию в Дагестане. На данный момент силовики арестовали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова. Арест был проведен по обвинению в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными для социальных программ.

Генпрокуратура нашла ряд нарушений в работе и других ведомств Дагестана. Так, сотрудники надзорного ведомства установили, что управление Росреестра по Дагестану допустило грубые нарушения при регистрации объектов недвижимости и земельных участков. Кроме того, выяснилось, что в республике из-за массовых выбросов загрязняющих веществ в воздух и море неоднократно происходили массовые вспышки болезней.

В связи с этим руководителям федерального Росприроднадзора и Росреестра Артему Сидорову Виктории Абрамченко вынесены представления, «в которых поставлен вопрос об ответственности руководителей управлений Росприроднадзора и Росреестра по Дагестану».

Помимо прочего, на время работы федеральной комиссии силовиков дагестанским чиновникам временно запретили выезд за границу. Это касается всех руководящих работников республиканского и городского уровней.

Врио главы республики Владимир Васильев официально уволил Гамидова с поста главы правительства республики. 7 февраля Национальное собрание Дагестана одобрило кандидатуру нового премьера, им стал экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов

Кроме того, 4 марта был отстранен от должности, а позже помещен под домашний арест глава Дербентского района республики Магомед Джелилов (в отношении него возбуждено уголовное дело «Превышение должностных полномочий). 2 марта был задержан замглавы таможни Дагестана Араз Галимов (подозревается в контрабанде и наркотрафике).

Чиновники, которых задержали и перевезли в Москву для решения вопроса о мере пресечения (Басманный суд арестовал всех на два месяца), считаются представителями высшего звена дагестанской элиты. Например, Абдусамад Гамидов — брат Гамида Гамидова , в прошлом — министра финансов Дагестана и депутата Госдумы РФ первого и второго созывов. Абдусамад работал инструктором по спортсооружениям при Дагсовете спортобщества „Динамо“, позже он был избран депутатом местного парламента, а затем — председателем подкомитета Народного Собрания Республики Дагестан. В 1996 году Гамидов пошел по пути старшего брата и тоже возглавил Минфин республики, а в 2013 году — и местное правительство, став вторым человеком в республике после Рамазана Абдулатипова

Абдусамад Гамидов был задержан сотрудниками ФСБ в Махачкале; в его кабинете, а также в доме в родовом селе Мекеги прошли обыски. Следователи предполагают, что Гамидов и ряд его коллег причастны к хищению почти 200 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию соцпрограмм и инвестпрограмму.

В ходе обысков оперативники и следователи нашли у Гамидова позолоченные боевые пистолеты ТТ, Стечкин, а также итальянский пистолет „Беретта“, который не производится в РФ. На рукоятке ТТ-шника были выгравированы буквы ГАМ, совпадающие с инициалами Гамидова. Также при обысках обнаружили два автомата Калашникова и патроны. Как следует из видеозаписи, сделанной во время оперативных мероприятий, жил врио премьера в просторном доме, в окружении чучел белых медведей и тигров.

Во время ареста в Басманном суде Москвы сам чиновник заявил, что вину не признает: „Категорически не согласен с обвинением. Дело шито белыми нитками“. По его словам, „это дело идет с 2012 года“.

»Почему меня не приглашали и не допрашивали? Почему ФАС, Счетная палата не проверяли?», — возмутился он.

Также Гамидов попросил суд поместить его под домашний арест. Однако судья сочла, что для интересов следствия бывшему дагестанскому премьеру лучше побыть некоторое время в СИЗО

Под стражу отправился и бывший врио вице-премьера республики Шамиль Исаев. Он также заявил, что не признает свою вину, «ни в какой организованной группе не участвовал» и готов сотрудничать со следствием. По данным «Новой Газеты», Исаев связан с группой компаний НК «Согрнефть», которой принадлежит крупная сеть заправок по всей республике. Также он является председателем правления крупного совместного азербайджано-дагестанского предприятия «АсераАгромир», которое занимается строительством промышленных теплиц. С 2006 года на протяжении девяти лет Исаев являлся депутатом Народного собрания третьего, четвертого и пятого созывов.

Фамилия Исаева фигурировала при расследовании уголовных дел об убийстве известных в Дагестане журналистов.

Так, в 2009 году в Махачкале застрелили главного редактора газеты «Согратль» Малика Ахмедилова. В декабре 2011 года был убит известный общественный деятель и владелец одной из самых влиятельных дагестанских газет «Черновик» Хаджимурад Камалов. В деле Камалова Шамиль Исаев поначалу упоминался как возможный заказчик. Следователь даже заявлял ходатайство на обыск в доме Исаева, однако он на тот момент являлся членом республиканского парламента и от следственных процедур его спасла депутатская неприкосновенность. По этому делу он проходит свидетелем. Хотя СК РФ выяснил, что некоторое отношение бывший чиновник к убийству Камалова все же имеет. По версии следователей, владельца «Черновика» застрелил Магомед Абигасанов, троюродный брат вице-премьера Шамиля Исаева, 12 лет работавший начальником личной охраны чиновника.

В рамках дела о мошенничестве в СИЗО по решению Басманного суда отправились еще один зам Гамидова Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов . Они также не сочли себя виновными.

По версии следствия, в 2014 году Шахабас Шахов убедил правительство республики в рамках реализации федеральной целевой программы «Образование» купить здание бывшего ресторана «Шуринка» в селении Халимбекаул Буйнакского района. Там якобы планировалось создать детский сад на 50 мест, Гамидов даже издал соответствующее распоряжение. Следствие полагает, что все четверо задержанных знали, что стоимость бывшего ресторана с участком земли даже с учетом реконструкции составляет 12 млн рублей, но приобрели его на бюджетные деньги за 31,8 млн рублей.

Также, как полагает следствие, Гамидов и его зам Юсуфов совершали махинации с открытыми аукционами. В частности, так произошло с тендером на реконструкцию здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Был заключен фиктивный контракт с ООО «Гранд-Строй», составлены фальшивые акты о приемке работ. В течение 2013 и 2014 годов этой фирме из бюджета был перечислен 41 млн рублей.

Кроме того, сотрудники СК РФ считают, что Шамиль Исаев с 2011 года незаконно владеет туристической базой «Орлиное гнездо», расположенной в поселке Гуниб Гунибского района. Исаев, по версии обвинения, незаконно обеспечил включение турбазы в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2014 год. В СК РФ уверены, что это было сделано, чтобы похитить 35 млн рублей, выделенных на создание инженерной инфраструктуры по заведомо завышенным расценкам.

Первым тревожным звонком о том, что в руководстве Дагестана начались зачистки, стало уголовное дело против мэра Махачкалы Мусы Мусаева . В марте 2016 года, по данным следствия, Мусаев, находясь в должности мэра Махачкалы и зная, что расположенный в городской черте земельный участок площадью около 17,5 тыс. кв. м является собственностью республики, подписал постановление о предоставлении этой земли в собственность ОАО «АСПК». За участок фирма выплатила около 1,1 млн рублей — при этом, по заключению специалистов, рыночная стоимость этого земельного участка составляет более 81 млн рублей.

До сих пор самым громким скандалом с участием высокопоставленных чиновников в новейшей истории Дагестана считалось уголовное преследование другого руководителя Махачкалы Саида Амирова

Амиров был задержан в июле 2013 года по подозрению в организации убийства сотрудника СК России Арсена Гаджибекова

Для задержания мэра в Махачкалу прибыл спецназ ФСБ России. Градоначальника перевезли в Москву и там арестовали. По этому же делу проходили его племянник Юсуп Джапаров Магомед Кадиев . В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение следующих преступлений: «посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, в том числе организация и пособничество» и «незаконный оборот оружия».

Как полагает следствие, заказчиком убийства Гаджибекова является мэр Махачкалы Саид Амиров, организатором — помощник прокурора города Кизляра Магомед Абдулгалимов, пособниками — заместитель главы города Каспийска Юсуп Джапаров и следователь Кировского РОВД города Махачкалы Магомед Ахмедов , непосредственным исполнителем убийства — Магомед Кадиев. В августе 2015 года Амиров был приговорен к пожизненному лишению свободы, после вступления приговора в законную силу его отправили в колонию для пожизненно заключенных «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

Эксперт по Северному Кавказу, профессор МГИМО Алексей Малашенко считает, что в этот раз чистки идут гораздо более серьезные, чем при приходе Абдулатипова: «Это демонстрирует и привод с собой варягов. Вроде бы видна решимость властей переломить ситуацию. Но, с другой стороны, это может делаться просто в связи с президентской кампанией». По словам Малашенко, центральные власти предпочитают действовать тактически, а не стратегически. «Васильев очень умный, толковый и порядочный человек. Но, к сожалению, у него инструментальная функция. Все зависит от того, хватит ли у центра упорства», — отмечает эксперт.

Политолог Константин Калачев считает, что еще в момент ареста Амирова прослеживалось желание федерального центра усилить контроль за республикой, а недавнее назначение Васильева и его последние действия можно рассматривать аналогично. Эксперт подчеркивает, что в рамках политического менеджмента история с Кавказом стояла всегда особняком. Традиционно внутриполитический блок имеет там ограниченное влияние. «Он, скорее, курируется по силовой линии», — уверен Калачев.

Напомним, что во время назначения Васильева «Газета.Ru» высказывала предположение, что это решение могло быть пролоббировано именно со стороны силового блока — с которым нынешний глава Дагестана имеет давние связи. Впрочем, по мнению Калачева, для положительного результата Васильеву нужны не только чистки, но и история успеха. Эта задача, по словам политолога, сложнее, так как требует «экономического прорыва». Общественное мнение, по его наблюдениям, сейчас, скорее, на стороне губернатора. Но нужны и дальнейшие шаги. «С одной стороны, заявления Васильева, что он будет опираться и смотреть местные кадры, с другой стороны — дагестанским премьером стал министр экономики Татарстана. Роль силовиков там исключительно велика: относительно новый глава УФСБ, новый прокурор республики. В зачистке проблем нет. Есть проблема в перезагрузке», — резюмирует политолог.

Ставка на самого Васильева может рассматриваться как сильный ход. Но остается проблемным вопрос набора местных профессиональных кадров.

Пока, по анализу политологов, в правительстве региона находятся «исполнители без инициативы». Также стоит учитывать, что многие не хотели бы видеть истории успеха «генерал-губернатора» на Кавказе. Поэтому будет много желающих вставить палки ему в колеса.

С самого начала прихода Васильева кулуарно высказывалась версия, что он может находиться на этой должности недолго. Поводов к таким выводам, в том числе, добавлял его разговор с президентом, предшествовавший назначению. «Я вас хочу просить исполнять обязанности руководителя республики до сентября следующего года, а дальше многое будет зависеть от вас и от того, что произойдет за этот почти год», — заявил тогда Путин. Кроме того, многие указывали на возраст экс-депутата Госдумы — 68 лет.

Некоторые собеседники «Газеты.Ru» вспоминали историю экс-главы Калининградской области Евгения Зиничева , продержавшегося на своей должности несколько месяцев и успевшего «зачистить» регион для нынешнего губернатора региона Антона Алиханова . Однако Калачев считает, что использовать Васильева как «таран» — идея плохая: «Какие проблемы это решит? Вот показать, как можно сделать рывок с опорой на приезжих и местных, вот это амбициозно».

Калачев напомнил, что во время дагестанских задержаний в республике был глава Татарстана Рустам Минниханов . Регион, по мнению эксперта, находится в лидерах социального самочувствия, там идет устойчивое развитие и есть «кадровая скамейка». Он также отметил, что в обоих субъектах большое количество приверженцев ислама. «Но главное, что выходцы из Татарстана прошли проверку и в Москве, и на федеральном уровне. Там к кадровой политике серьезный подход», — подчеркивает эксперт.

Старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин также трактует происходящее в Дагестане как попытку переломить ситуацию с коррупцией: «В регионе не преодолена коррупция, причем не только „правительственная“, там очень высок уровень низовой коррупции. Безусловно, не решена проблема обеления экономики, особенно малого бизнеса. Местное население отличается большой деловой активностью, которая — и это надо признать — отчасти находится „в тени“. Поэтому если сейчас будут действия по поспешному изменению ситуации, по обелению экономики, это может увеличить напряженность».

«Правящая элита заинтересована в создании максимально коррупционного рынка земли. В частности, по земле для отгонного животноводства есть специальный республиканский закон, который делает использование таких земель максимально запутанным. Думаю, основная причина — желание извлечь коррупционную ренту», — отметил эксперт. Существенную долю «серых» доходов составляет земельная сфера, где у Дагестана сложилась уникальная ситуация.

Визит в республику главы СК РФ Александра Бастрыкина 8 февраля Казенин связал с «демонстрацией силы, серьезности намерений федерального центра». Можно спорить, насколько тотальной будет удаление прежней элиты или же с какими из ее представителей будет «перезаключен договор», полагает эксперт. Но даже если договор будет перезаключен, то на менее выгодных условиях. И следить за соблюдением законодательства из центра теперь будут гораздо тщательнее.

При этом остается вопрос, какой станет политика в отношении местных силовиков, добавил Казенин. «Сейчас, с одной стороны, ситуация изменилась: было и много антикоррупционных дел в отношении местных силовиков, были и попытки преодоления сращивания силовиков с муниципальными центрами влияния (это делалось часто за счет межрайонной ротации полицейских). Однако в республике регулярно пока возникают инциденты, по которым у рядовых жителей возникают вопросы к отдельным конкретным силовикам», — сказал он «Газете.Ru».

По мнению президента Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Владимира Захарова, в ближайшее время в республике стоит ожидать дальнейших арестов и посадок. «Коррупция там была довольно высока. Дагестан — республика, в которой проживает огромное количество народов — всегда отличался тем, что там всегда ключевые посты занимали аварцы или даргинцы.

Как и у всех горских народов, у них очень развито кумовство, а это, как правило, значит, что если кто-то один получает крупный министерский пост, то и вся родня, все друзья должны также занимать хлебные места.

Верховная же власть долго не следила за тем, как расходуются в республике бюджетные деньги, — пояснил „Газете.Ru“ эксперт. — Сейчас же, когда во главе республики стал человек, независимый от этих народностей, ему стал ясен масштаб огромного разворовывания бюджетных средств — особенно на фоне того, что народ Дагестане в целом живет бедно».

Что же касается того, почему сейчас премьер-министром Дагестана поставили человека из Татарстана, то это, по мнению Захарова, произошло по двум причинам. «Во-первых, он человек, пришедший абсолютно извне: у него нет никакой связи не только с дагестанскими кланами и народностями, но и вообще ни с какими крупными политическими фигурами Северного Кавказа. Но, во-вторых, он мусульманин, что крайне важно, учитывая дагестанскую специфику. В силу своего положения премьер принимает участие в разных мероприятиях, связанных с религиозными традициями региона, и потому на этот пост нужен либо мусульманин, либо, в крайнем случае, человек, очень хорошо знакомый с мусульманскими обрядами и традициями», — заключил эксперт.