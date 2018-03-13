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Девушка прославилась благодаря конфузу в метро
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Девушка прославилась в Twitter благодаря конфузу в «пустом» вагоне метро 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: кадр видео
Пользователь Twitter по имени Адам Броуд опубликовал ролик своей подруги Стиви, которая запела во весь голос в пустом вагоне метро, решив, что она там совсем одна.
​Во время пения девушка описывала ситуацию, в которую она, как ей показалось, попала: "Я на поезде совсем одна. Никого нет в поезде, есть только я. И никто не занимает место".
Примерно через 40 секунд она поняла, что в углу притаился скромный пассажир, которого она не заметила. На пение Стиви мужчина никак не отреагировал. "Боже, я только что поняла, что здесь есть еще один человек! Хорошего тебе дня!", — пропела она в его направлении.
Выйдя из поезда, она сняла на видео незамеченного ей пассажира.
"Это лицо просто вопит о понимании", — комментирует реакцию Броуд.
​За сутки ролик собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях один из пользователей отметил, что иметь весь вагон в своем распоряжении — "волшебно", и тот пассажир наверняка не подумал ничего плохого.
Некоторые просто похвалили Стиви за то, что она "забавная и невероятная". Многие тут же решили подружиться с ней. Теперь у нее более тысячи подписчиков, несмотря на то, что до всей этой истории она не была активна в Twitter c декабря 2017 года.
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