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Москвичей предупредили о «январской стуже»
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В Гидрометцентре предупредили о «январской стуже» на выходных в Москве 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: ТАСС
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о погоде в столичном регионе на ближайшую неделю.
«До конца недели стоит ждать очень разнообразную погоду. Она будет на редкость изменчива. Завтра ещё почти весенний температурный фон, ночью -3…— 5 °С, днём от 0 до +2 °С даже, но уже будет ощущаться приближение фронтального раздела — порывы ветра прогнозируются до 15 м/с. Послезавтра с юго-запада на северо-восток будет перемещаться циклон: холодный арктический воздух будет приближаться к центру европейской России. Пока температура будет не очень низкая. Ночью ожидается -3…-8 °С, днём около нулевой отметки. Будут интенсивные осадки, прогнозируется от 20 до 30% от месячной нормы. Погода зябкая, сырая и ветреная», — отметил Вильфанд.
По его словам, уже в выходные дни ночью ожидаются сильные морозы.
«В субботу и в воскресенье будет по-настоящему январская стужа, ночью -17…-22 °С, дневная температура -5…-10 °С, но погода ожидается солнечная и морозная. Дату наступления весны сложно предсказать. Устойчивый переход температуры на плюс наблюдается 27-28 марта в Москве. Если использовать такой признак как прилёт грачей, то это третья декада марта. Сход снежного покрова обычно наблюдается в третью пятидневку апреля», — заключил Вильфанд.
Ранее в Гидрометцентре заявили о введении 14 марта «жёлтого» уровня погодной опасности в Москве и Московской области в связи с сильным ветром.
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