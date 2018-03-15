Для избирателей на участках создадут атмосферу праздника

Памфилова призвала создать на участках атмосферу праздника для избирателей

Элла Памфилова. "Создание атмосферы, чтобы, когда избиратель приходит на участок, он тоже ощущал важность этого момента, не пришел в какую-то агрессивную, враждебную [среду], где сидят все хмурые, злые, смотрят друг на друга с подозрением. Нет, он пришел к людям воспитанным, уважающим, ценящих свое человеческое достоинство. Праздничная, доброжелательная атмосфера должна царить на избирательных участках в день выборов президента России 18 марта. Об этом заявила в четверг председатель ЦИК РФ

Вот атмосфера праздника, человек пришел, он гордится — "я пришел, я не поленился", — сказала она на вебинаре для наблюдателей "Национального общественного мониторинга".