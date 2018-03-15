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Для избирателей на участках создадут атмосферу праздника
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Памфилова призвала создать на участках атмосферу праздника для избирателей 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Праздничная, доброжелательная атмосфера должна царить на избирательных участках в день выборов президента России 18 марта. Об этом заявила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Создание атмосферы, чтобы, когда избиратель приходит на участок, он тоже ощущал важность этого момента, не пришел в какую-то агрессивную, враждебную [среду], где сидят все хмурые, злые, смотрят друг на друга с подозрением. Нет, он пришел к людям воспитанным, уважающим, ценящих свое человеческое достоинство.
Вот атмосфера праздника, человек пришел, он гордится — "я пришел, я не поленился", — сказала она на вебинаре для наблюдателей "Национального общественного мониторинга".
Всего по всей России будет работать порядка 97 тыс. участковых избирательных комиссий.
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