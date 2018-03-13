Пенсионерке в Германии отказали в гендерном равноправии

Верховный федеральный суд в Карлсруэ отказал во вторник 80-летней Марлис Кремер изменить обращения "клиент", "владелец счета" в банковских формулярах на соответствующие слова женского рода: "клиентка" или "владелица счета".
Пенсионерка борется за гендерное равноправие в официальных бумагах. Однако суд счел, что общепринятые обращения в мужском роде не ущемляют права Кремер, а обращение "клиент" не является вмешательством в личную жизнь или нарушением права на равноправие, сообщает агентство dpa.
Жительница федеральной земли Саар, Кремер сообщила, что намерена подать жалобу в Конституционный суд ФРГ, а также обратиться в Европейский суд.