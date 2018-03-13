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Любопытный морж решил помочь вахтовикам
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Любопытный морж решил помочь вахтовикам 

Рамблер 13 марта 2018
В Ямало-Ненецком округе произошёл курьёзный случай. Рабочие намеревались замерить уровень ила в проруби, но встретили стража — моржа. Любопытное животное оказалось неагрессивным. Сначала морж просто вынырнул из воды, а потом и вовсе выполз к людям. Моржи отличаются общительным и добродушным нравом, если речь идёт об их сородичах, но обычно не слишком рады людям. На лодки они нападают крайне редко, но в воде очень опасны, поскольку небольшую лодку могут опрокинуть и разбить клыками. Этот морж, к счастью, просто изучил ситуацию и вернулся в родную стихию.
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