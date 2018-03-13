В Совфеде прогнозируют рост турпотока в Крым

«В этом году туристический поток ожидается выше, чем в прошлом. Целевая планка ставится на уровне шесть миллионов человек в год», — заявил сенатор. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин в беседе с НСН рассказал, как повысить российский турпоток в Крым . По его словам, работу ведёт Ростуризм совместно с региональным министерством туризма и курортов.

Он добавил, что ради достижения такого показателя нужно в том числе решать вопрос по стоимости размещения туристов.