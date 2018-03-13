В Совфеде прогнозируют рост турпотока в Крым 

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин в беседе с НСН рассказал, как повысить российский турпоток в Крым. По его словам, работу ведёт Ростуризм совместно с региональным министерством туризма и курортов.
«В этом году туристический поток ожидается выше, чем в прошлом. Целевая планка ставится на уровне шесть миллионов человек в год», — заявил сенатор.
Он добавил, что ради достижения такого показателя нужно в том числе решать вопрос по стоимости размещения туристов.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что экскурсионный троллейбус может появиться в Крыму в 2018 году.