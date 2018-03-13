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В ГП рассказали о сокращении численности бурых медведей
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В Генпрокуратуре рассказали о сокращении численности бурых медведей 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Число бурых медведей в РФ сократилось с 2015 года с 225 тысяч до 143 тысяч особей, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Генпрокуратуры РФ Георгий Авагумян.
"Официальная численность бурого медведя по стране в 2015 году составляла 225 тысяч особей, а в Год экологии в 2017 году — 143 тысяч. По инициативе начальника Главка нами подготовлена информация в правительство Российской Федерации", — сказал Авагумян на форуме "Надзор в экологической сфере".
По его словам, в Сибири и на Дальнем Востоке продолжается незаконная добыча, в том числе недавно в Приморском крае была задержана крупнейшая контрабандная партия медвежьих лап.
"По нашему поручению Амурская бассейновая прокуратура и прокуратура Приморского края проводят проверку", — сказал Авагумян.
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