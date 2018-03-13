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Фрегат «Адмирал Эссен» отстрелялся «Калибрами»
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Фрегат «Адмирал Эссен» отстрелялся «Калибрами» 

Рамблер 13 марта 2018
Входящий в состав Черноморского флота фрегат «Адмирал Эссен» вышел из Севастополя и направился в Средиземное море. Это будет первый дальний поход фрегата в 2018 году. Судно несёт крылатые ракеты «Калибр». Перед походом экипаж участвовал в учениях по отработке маневрирования в районах интенсивного судоходства. Также были проведены учебные стрельбы по морским и воздушным целям, в рамках которых производились электронные пуски ракет «Калибр». Помимо крылатых ракет на фрегате имеется и другое современное вооружение: ракетный комплекс самообороны «Штиль-1», артиллерийская установка калибром 100 мм, реактивная бомбовая установка.
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